Robin Olsen, neo portiere del Cagliari, si è presentato oggi in conferenza stampa soffermandosi anche sul compagno di reparto Alessio Cragno (attualmente infortunato): "Non so di preciso quando Alessio tornerà, ma è un ottimo portiere e tornerà in campo più forte: lo dico perché ci sono passato anche io. Quando sarà di nuovo disponibile, sarà un bene per entrambi e dovremmo dare il meglio in allenamento, il che alzerà il livello per tutti".

Cosa si aspetta da questo anno in prestito a Cagliari?

"Mi aspetto che vinciamo quante più partite, come ieri. Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo vinto ieri, dove ognuno ha giocato per la squadra. La partita di venerdì contro il Genoa sarà molto difficile, ma ripeto: dovremo essere bravi a esprimerci come ieri, giocando di squadra. ".

