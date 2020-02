Cagliari, ora è "psicosi da recupero". Con oggi sono 7 i punti persi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La psicosi recupero per il Cagliari comincia a diventare un problema non di poco conto: dopo quanto successo con la Lazio (al 93esimo il risultato era 1-0 e al 98esimo 1-2), era lecito attendersi un surplus di attenzione da parte dei sardi nei minuti finali di gara, invece è arrivata un'altra clamorosa distrazione e l'inevitabile gol del Parma, che prendendo esempio dai cugini bolognesi, non ha mollato fino alla fine.

Per il Cagliari è la terza volta in pochi mesi e i punti buttati nei minuti supplementari della gara ora salgono a sette (sarebbe in piena lotta per la Champions League, ndr): oltre al celebre "rimontone" subìto contro la Lazio era arrivato un altro pareggio in extremis a Lecce, quando Maran stava già aggiungendo i tre punti al proprio pallottoliere. Il tecnico non sembra aver trovato le contromisure giuste a questo abbassamento di tensione che regolarmente costa il risultato alla sua squadra. Un ulteriore obiettivo da raggiungere in un campionato che vede comunque Cagliari (e Parma) al sesto posto solitario con 32 punti già in cassaforte.