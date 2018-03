Cagliari, Padoin: "Barella potrà giocare in una grande squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Padoin, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky: "La gara con il Torino? Sarà una partita difficile, il Toro viene da quattro sconfitte consecutive e sicuramente non ci regalerà niente. Noi dobbiamo essere bravi per andare a prendere quei punti che ci mancano per raggiungere la quota salvezza il prima possibile. Nel giro di due settimane ci giochiamo tanto. Barella è un giocatore da Juventus? La sua crescita è stata incredibile, ha dimostrato grandissima maturità, nei momenti difficili si è preso la squadra sulle spalle ed a 20 anni non è facile. Sicuramente potrà giocare in una grande squadra, sono sicuro che ci riuscirà. Bonucci? Ad inizio stagione non avrà vissuto dei bei momenti, ora il Milan si è sistemato. Con Gattuso i rossoneri sono cresciuti, potrà fare una bella partita ma vedo la Juventus favorita".