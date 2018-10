Cagliari, Padoin: "Cinismo e concretezza per fare risultato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Sky Sport, prima del match contro il Bologna, parla il difensore del Cagliari, Simone Padoin: "Ci siamo un po' fermati dal punto di vista dei risultati, ma non della prestazione, abbiamo bisogno di cinismo e concretezza. Il Bologna sarà carico mentalmente dopo i buoni risultati. Pochi gol? Dobbiamo avere voglia feroce di fare gol. Arriviamo facilmente in area di rigore, ma non riusciamo a segnare. Tutti dobbiamo dare di più".