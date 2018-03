Cagliari, Padoin: "Col Toro per me sarà speciale. Scudetto? Juve al 70%"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Padoin, centrocampista del Cagliari, parla a La gazzetta dello Sport in vista della sfida di campionato contro il Torino: "Siamo consapevoli che non sarà facile, ci aspetta una partita difficile, da combattere. Il Toro arriva da 4 k.o. di fila, vorrà riscattarsi e lo farà come tutte le squadre allenate da Mazzarri: difesa bassa, ciniche, ordinate, coperte e pronte a colpire in contropiede. Noi dobbiamo ripartire dal temperamento visto a Benevento e dal primo tempo giocato con i granata all’andata. Da ex juventino come vedo i granata? L’emozione è speciale, anche sabato sarà così ma il colore cambia poco per i miei compagni: dobbiamo fare punti. Lo scudetto? Juve 70% e Napoli 30%: i miei ex compagni hanno una fame impressionante. E con Barzagli, Buffon e Chiellini i risultati arrivano. Un po’ quello che manca adesso alla Nazionale".