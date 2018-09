Cagliari, Padoin indispensabile: il club pensa al rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Padoin aveva iniziato la stagione in sordina e in panchina, ma dopo tre partite è già tornato a essere indispensabile per mister Maran. Adesso il club pensa già a proporgli un anno di rinnovo da giocatore, magari insieme a una proposta che possa legarlo alla Sardegna anche successivamente con un accordo tra scrivania e panchina ad Asseminello. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.