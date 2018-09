Cagliari, Padoin: "Peccato per il primo tempo. Grande Cragno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle pagine di SampdoriaNews arrivano le parole dopo lo 0-0 fra Cagliari e Sampdoria, del centrocampista dei sardi Simone Padoin: Abbiamo un po’di rammarico per il primo tempo, saremmo dovuti rientrare negli spogliatoi almeno con un gol di scarto. La Sampdoria ha grande qualità, sono usciti alla distanza e nel finale di partita ci hanno messo in difficoltà. Il rigore? È stato bravo Defrel a superare Andreolli con un guizzo. Per fortuna Cragno ha salvato il risultato. Tranne a Empoli le prestazioni sono sempre arrivate. A Parma abbiamo perso, ma non abbiamo sbagliato l’atteggiamento. La squadra sta lavorando bene, però ci manca qualche punto contro le dirette concorrenti. L’Inter? Sarà una partita complicata. Ora abbiamo due giorni per recuperare le energie".