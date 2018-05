Cagliari, Padoin: "Per la salvezza ora tutto è nelle nostre mani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Padoin, centrocampista del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Sky l'importante successo conquistato al Franchi contro la Fiorentina: "Ci siamo quasi per la salvezza? No, non ci siamo quasi, perché il Crotone ha pareggiato e noi eravamo alle loro spalle prima di questo match. Dobbiamo fare un ultimo grande sforzo contro l'Atalanta, una squadra che va a mille. Ma adesso tutto è nelle nostre mani".