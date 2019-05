© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro partite per ottenere il rinnovo di contratto. Simone Padoin, dopo tre anni al Cagliari il centrocampista vuole proseguire la carriera da calciatore almeno per un altro anno prima di intraprendere la carriera da allenatore. A fine campionato può arrivare al massimo a 99 presenze con la maglia dei sardi, ma lui vuole festeggiare il prolungamento e puntare a quota 100 per aiutare Maran e compagni a proseguire nel processo di crescita del club di Giulini. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.