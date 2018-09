Cagliari, Padoin: "Sorpreso da Srna, lavoriamo per fermare il Milan"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Simone Padoin, intervenuto quest'oggi ai microfoni di Sky, parla così dell'attuale momento in casa Cagliari: "Nelle ultime due partite le cose sono andate bene, abbiamo cambiato atteggiamento dopo la parentesi di Empoli. E' arrivato il punto contro il Sassuolo e la bella vittoria con l'Atalanta, ora dobbiamo farci trovare pronti per la ripresa con il Milan. Srna? Sono stato molto sorpreso del tuo atteggiamento, conoscevo il suo valore e lo sta dimostrando in campo, non poteva essere altrimenti. Il Milan è una squadra importante, ha preso un giocatore straordinario come Higuain e noi dobbiamo solo pensare ad essere compatti. Rinnovo? Se me lo meriterò, ne parleremo".