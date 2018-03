Cagliari, Padoin: "Toccante tributo ad Astori. Un punto contro una grande"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro la Lazio, Simone Padoin ha iniziato il suo commento della giornata odierna parlando di Davide Astori: "Il tributo dedicatogli dai nostri tifosi è stato toccante. Non conoscevo personalmente Davide, l’avevo affrontato solo da avversario, ma mi dava l’impressione di un ragazzo educato e pulito. Oggi Cagliari l’ha ricordato nel migliore dei modi e anche noi l’abbiamo onorato con una grande prestazione".

Sul pareggio...

"Finalmente un punto in casa contro una grande. Altre volte eravamo andati vicini a cogliere un risultato utile senza raccogliere nulla. Stavolta abbiamo sfiorato la vittoria, ce l’ha strappata Immobile proprio all’ultimo, inventandosi un gol strepitoso. Rimane il dispiacere per non avere portato a casa il risultato pieno che sarebbe stato importantissimo, ma soprattutto la consapevolezza di avere imposto un mezzo stop ad una delle squadre più forti del campionato, il che ci fa guardare avanti con fiducia. Un finale caotico, con la Lazio tutta in avanti alla ricerca del pari. “Forse avremmo potuto gestire meglio il pallone, ci siamo abbassati troppo, ma in realtà è stata la Lazio a costringerci a farlo: avevano dentro cinque o sei punte, il nostro è stato un atteggiamento di conseguenza. Peccato non essere riusciti a chiuderla, sino all’ultimo abbiamo sperato di portarla a casa”.

Cagliari ricaricato dalla prestazione?

"La cercavamo e l’abbiamo trovata, merito di tutta la squadra. Sottolineo il lavoro degli attaccanti, Han ha dato profondità, Pavoletti ha fatto un gran lavoro di raccordo”.

Domenica nuova gara impegnativa a Benevento?

"Questa prova ci deve dare fiducia, il morale è alto malgrado le concorrenti abbiano ottenuto punti. Proveremo a fare risultato, mettendoci ancora una volta la giusta concentrazione e determinazione”.