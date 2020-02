Cagliari, Paloschi: "Momenti non facili a Ferrara. Qui per il riscatto"

Alberto Paloschi, neo giocatore del Cagliari, dopo la conferenza stampa di presentazione da neo giocatore rossoblù, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Il primo giorno che sono arrivato ho notato subito che questa è una società molto organizzata. Poi c'è il calore della gente: il Cagliari rappresenta la Sardegna e si sente come viene vissuto il calcio qui".

Che cosa significa indossare il numero 9?

"Sono fortunato perché faccio il ruolo che mi piace di più. È il più bello visto che l'attaccante può decidere la partita in qualsiasi momento".

Com'è cambiato il ruolo in Serie A?

"Anno dopo anno il calcio si aggiorna. Diventa sempre più fisico e veloce e le squadre si rinforzano molto. Il gap tra le big e le piccole si è assottigliato e anche le neopromosse possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra".

Cosa si aspetta dall'avventura al Cagliari?

"Ho voglia di far bene. Ho vissuto momenti non facili a Ferrara ma adesso voglio dimostrare quello che so fare quando sarò chiamato in causa".

Il primo gol in Serie A dopo 18'' è un peso o motivo di vanto?

"Mi ha fatto conoscere in Serie A, senza quel gol magari sarei dovuto partire dai campionati inferiori. Sono invece ripartito dal Parma in B e per me resta un vanto aver fatto quell'esordio".

Cosa pensa della maledizione del 9 al Milan?

"Le storie dei giocatori sono una differente dall'altra. C'è chi rende meglio in una determinata squadra, la maledizione penso che sia dovuta all'ambiente nel quale si vanno a inserire i calciatori".

Cagliari per il riscatto?

"Conosco i metodi di lavoro del mister e questo mi aiuterà a entrare al meglio all'interno della squadra".