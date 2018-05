Cagliari, Passetti: "Ci giochiamo la vita. Il VAR doveva intervenire"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta subita contro la Roma, il dg del Cagliari Mario Passetti è intervenuto a Premium Sport criticando l'arbitraggio: "Un episodio dubbio, nel pre abbiamo parlato dell'importanza di fare una prestazione all'altezza, che è stata fatta senza ombra di dubbio, quello che dispiace è che in questa gara ci sono stati due episodi dubbi, il secondo ancora di più. Per me c'è il rigore, il giocatore afferma di essere stato toccato mentre calciava. Abbiamo uno strumento come la VAR, è un peccato che non venga utilizzato su episodi dubbi come questo. A Bologna abbiamo subito una decisione dubbia, con la Juve è successo uno dei pochissimi errori, il fallo netto di Bernardeschi, noi qua ci giochiamo la vita.

Non siamo qua a lamentarci, non è nel nostro stile, abbiamo fatto i nostri sbagli in questa gara, potevamo fare gol e non lo abbiamo fatto. Non si cercano alibi, quello che diciamo è che sarebbe stato opportuno rivedere questo episodio visto che abbiamo uno strumento utile e intelligente che deve essere utilizzato in episodi come questi. Noi in gare come queste ci giochiamo la vita, un punto o due punti in più fanno la differenza".