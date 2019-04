Il d.g. del Cagliari Mario Passetti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida casalinga del Casteddu contro la Juventus: "Faccio un pensiero per Daniele Atzori, che verrà commemorato dal presidente insieme a Ceppitelli e Barella dov'era il suo posto in curva. Sviluppi sullo stadio? È una bellissima notizia, ci lavoravamo da mesi. Il comune ha dato un indirizzo politico. Lavoreremo alla progettazione esecutiva nei prossimi mesi, poi si aprirà fase tecnica di sei mesi in cui verrà dichiarata la pubblica utilità dell'opera. Poi ci sarà un bando di gara per costruire l'opera cui seguiranno i lavori stimati in circa due anni. Definire dei tempi forse è poco serio, l'iter però è quello che ho appena detto, se tutto dovesse andare in maniera perfetta sarà così. Quel che conta per ora è che si concluda la fase di progettazione esecutiva. Avevamo già il pubblico interesse per uno stadio da ventuno mila posti, poi abbiamo modificato il progetto per ospitare competizioni internazionali il cui limite minimo è di trenta mila. Valuteremo se costruire subito uno stadio da venticinque mila pronto per essere ampliato o andare direttamente su uno stadio da trenta mila. Si va comunque verso la seconda ipotesi. Europeo 2024? Dobbiamo correre, ma è evidente che l'obiettivo è esattamente questo".