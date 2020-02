vedi letture

Cagliari, Passetti sui tre tifosi daspati a vita: è stato un lavoro che è durato mesi

Ieri il Cagliari ha estromesso a vita tre "tifosi" per "parole di carattere razziale". Intervistato da Sky, il direttore generale dei sardi Mario Passetti spiega come il club è arrivato a questa decisione: "Oggi non si festeggia una vittoria. C'è stato un lungo lavoro, che risponde ai valori di questa terra e di questa società. C'è stato un lavoro coraggioso fatto dal sistema di sicurezza, che nel corso della partite ha evidenziato degli atteggiamenti non corretti: poi sono state individuate le persone, in modo da avere le prove oggettive. Queste persone non sono gradite dal nostro club e dai nostri tifosi. C'è stata una comunicazione scritta ai diretti interessati. Questa è una scelta nostra, della società.

Che messaggio volete mandare?

"Ci vuole lavoro e tanta fatica, non è un lavoro semplice. Ci devono essere delle prove inconfutabili, bisogna essere sicuri. È un lavoro che è durato mesi. Ieri il presidente della Lega ha mandato un bel messaggio e lo voglio ringraziare. Oggi ogni società ha un suo codice, dovremmo lavorare per uniformare il codice di tutti club".

La sfida con il Napoli?

"I punti e la classifica rispecchiano il lavoro fatto dal club. Sarà una partita importante, una gara che arriva nel momento giusto. Il Napoli è una grande squadra con grandi campioni, è una partita che è molto sentita: ci aiuterà a tenere il livello di concentrazione altissimo".

Com'è l'umore dell'ambiente?

"C'è tanta voglia di dimostrare la compattezza di questo gruppo. C'è voglia di dimostrare sul campo tutta la voglia e l'ossesione che i ragazzi mettono i ragazzi durante la settimana".