Cagliari, Pavoletti: "23 reti di testa? L'importante è fare gol vittoria"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Autore del gol decisivo nel successo del suo Cagliari contro la Spal, l'attaccante Leonardo Pavoletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "23 gol di testa? I dati fanno piacere ma non finto nel dire che non lo sapevo. L'importante è segnare come oggi che vale la vittoria e che ti dà sempre un sapore migliore".

Gol salvezza?

"Il presidente e la società hanno fatto un investimento importante cercando un uomo che riuscisse a dare qualcosa in più nelle partite fondamentali. Sono contento e spero di allungare con altri gol".

Il tuo segreto sui colpi di testa?

"Io da bambino ero più basso di tutti, non si direbbe ma ero bravo tecnicamente. Di testa son bravo però è la voglia di fare gol. Mi alleno ma non faccio niente di particolare".

Secondo anno di seguito in doppia cifra.

"Questi dati mi interessano di più (ride ndr). Spero di eguagliare il record di gol bel Genoa, mancano tante partita non facili ma ci provo ogni domenica".

Un in bocca al lupo al Napoli?

"Spero che Mertens faccia i suoi gol come ha sempre fatto. E' un grande giocatore. Spero faccia bene come la Juve. In Europa è giusto tifare per le squadre italiane, poi la domenica ognuno ha le proprie simpatie e antipatie".

Conoscendo bene Mertens sai se resta a Napoli?

"Non so nulla. Ci siamo sentiti per il suo compleanno, si parla di cose più leggere. Di calcio parla lui col suo procuratore".

Gol di testa per Mancini e la Nazionale?

"Se vogliamo vedere il primo gol in Nazionale l'ho fatto di piede".