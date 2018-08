Cagliari, Pavoletti al 45': "L'atteggiamento è tutto. Manca un tempo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questo il commento di Leonardo Pavoletti ai microfoni di Sky Sport all'intervallo della sfida tra Cagliari e Sassuolo, che vede i rossoblù avanti grazie al sigillo dell'ex Napoli: "Non sono contento perché potevamo essere due a zero. Meglio così, perché rientriamo più cattivi. La vogliamo chiudere e non ci dobbiamo addormentare come contro l'Empooli. L'atteggiamento è tutto e ad Empoli siamo partiti timorosi, oggi siamo cattivi vogliamo fare battaglia. Mancano ancora quarantacinque minuti".