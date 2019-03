© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, al termine del primo tempo della sfida contro l'Inter, parla il centravanti del Cagliari, Leonardo Pavoletti: "Siamo andati vicino al gol in tante occasioni, abbiamo segnati due reti, c'è una bella atmosfera, vogliamo far bene. Per me è un buon momento, posso fare meglio. Vorrei fare un altro gol".