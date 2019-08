Il Cagliari di Rolando Maran continua a lavorare in preparazione della sfida di domenica contro l'Inter. Mattinata caratterizzata da esercizi individualizzati sulla forza, mentre al pomeriggio è stata la volta dei focus tattici: prima la didattica difensiva e il possesso palla, poi il lavoro su tutto il campo con squadre contrapposte. Infine la partita finale in 70 metri di campo. Fabrizio Cacciatore continua il suo programma personalizzato, a parte Leonardo Pavoletti. Giovedì mattina si torna in campo.