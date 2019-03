Cagliari, Pavoletti: "Barella un jolly. Nazionale? Ora voglio il debutto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, all'indomani del successo contro la Fiorentina è intervenuto al microfono di Radio Deejay: "Negli ultimi due anni non ho fatto tanti gol di piedi, ma quando li ho fatti erano sempre bellini. Tra l'altro ho segnato ad Handanovic, non è facile. In casa abbiamo una spinta importante, abbiamo fatto quasi tutti i punti qui. Ma dobbiamo trovare la quadratura anche in trasferta, altrimenti diventa difficile. Ogni tanto abbiamo questo problema".

Su Barella: "E' il nostro jolly. Sta facendo molto bene perché ha qualità, crea superiorità numerica. Ci serviva un uomo così dopo l'infortunio di Castro, con la gamba giusta per fare da collante tra centrocampo e attacco".

Sulla Nazionale: "Ci sono tanti giovani forti. Io forse sono tra i più vecchi in azzurro e ancora non ho fatto una presenza. Spero che arrivi presto, così potrò raccontarlo a mio figlio. A me fa molto piacere, spero di dare una mano. Sembra essere banale, ma è l'orgoglio di tutti davvero. Spero di avere una chance per dimostrare di meritare la maglia azzurra. Siamo tremila attaccanti, mi dovrò far vedere bene in allenamento".

Su Chiesa: "La cosa bella sua è che ogni partita sembra più forte, riesce ad impressionarmi sempre di più. E' un ragazzo genuino, calmo, si impegna al massimo. Secondo me ha grandi margini".