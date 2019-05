Cagliari, Pavoletti-Cragno punti fermi. Si punta a tenere Pellegrini-Barella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari inizia a guardare al futuro, in attesa di conquistare l'aritmetica salvezza. Il Corriere dello Sport scrive che gli intoccabili - almeno nei programmi del club - sono Leonardo Pavoletti e Alessio Cragno. Per il portiere, intanto, bisognerebbe resistere alle offerte che sicuramente arriveranno nel giro dei prossimi mesi.

Nicolò Barella da un lato vorrebbe restare, dall'altro guarda con attenzione le proposte in arrivo. Da definire la situazione dei calciatori in scadenza (Padoin, Rafael, Cigarini e Lykogiannis), difficile invece scommettere su un futuro ancora in Sardegna di Cacciatore e Klavan. Thereau tornerà alla Fiorentina, i sardi vorrebbero trattenere Pellegrini ma sarà necessaria una lunga trattativa con la Roma.