Cagliari, Pavoletti decisivo contro il Chievo: a Trento finisce 2-1

Fonte: dal nostro inviato a Trento

Due gol segnati, qualche spunto degno di nota e, soprattutto, un caldo soffocante. Nella cappa afosa di Trento, l'amichevole tra Cagliari e Chievo finisce 2-1 per i rossoblù del padrone di casa Maran. Primo vantaggio rossoblù al 24' con Despodov, abile a sfruttare l'assist di Birsa capace di rubare palla alla difesa clivense. Pareggio gialloblù al 44' con Stepinski, bravo a saltare di testa tra Klavan e Pajac, con Cragno preso in controtempo. Nella ripresa pericoloso il solito Pavoletti, cui si è opposto Seculin in un paio di circostanze, ma il portiere clivense non ha potuto fare nulla al minuto 81, quando il livornese ha segnato il gol decisivo su assist di uno Ionita in versione terzino sinistro. Bene i croati Bradaric e Pajac, oltre a un ottimo Aresti. Non hanno preso parte al match il nuovo arrivato Rog, oltre agli acciaccati Cacciatore, Mattiello e Farias. Note stonate della serata gli infortuni a Despodov e Lykogiannis, entrambi toccati duramente alla caviglia: nelle prossime ore si vedrà l'entità del danno.

Tabellino: Cagliari-Chievo 2-1

CAGLIARI: Cragno (72′ Aresti); Pisacane (62′ Pinna), Klavan (46′ Romagna), Ceppitelli (46′ Walukiewicz), Pajac (46′ Lykogiannis, 72′ Biancu), Ionita, Oliva (46′ Castro), Bradaric (46′ Cigarini), Birsa (46′ Joao Pedro), Despodov (35′ Han, 75′ Ragatzu), Cerri (46′ Pavoletti).

Allenatore: Rolando Maran.

CHIEVO: Semper (46' Seculin); Bertagnoli (46' Pavlev), Tomovic, (75' Leverbe), Rigione (75' Nuno Pina), Brivio (46' Cotali); Garritano (46' Obi), Esposito (60' Karamoko), Hetemaj (46' Leris); Giaccherini (60' Rodriguez); Djordjevic (46' Ceter), Stepinski (46' Meggiorini).

Allenatore: Michele Marcolini

Marcatori: 24' Despodov, 44' Stepinski, 81' Pavoletti