Cagliari, Pavoletti: "Euro 2021? Obiettivo da raggiungere, avrò ancora più voglia"

L'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Nazionale e dell'Europeo 2021: "In un anno così sfortunato per me, e per altri giocatori, questo Coronavirus ha fatto spostare l'Europeo. Ci dà a noi infortunati un obiettivo da raggiungere. Il prossimo anno avrò sicuramente una voglia un più per fare bene".