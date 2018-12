Cagliari, Pavoletti: "Genoa, ricordi meravigliosi ma spero di vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista a Sky Sport Leoanrdo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato anche della sfida, da ex, al Genoa con cui ha giocato dal genaio 2015 al gennaio 2017. "Sarà una giornata meravigliosa, riabbraccerò tante persone fantastiche. Spero ovviamente che si possa vincere. Di sicuro sono pronte tante maglie che mi verranno chieste da magazzinieri e massaggiatori del Genoa. In questo caso farò un po' il babbo Natale della situazione..."