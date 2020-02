Il nuovo ko di Leonardo Pavoletti, infortunatosi allo stesso legamento crociato dello stesso ginocchio precedentemente operato, costringerà l'attaccante al secondo lungo stop consecutivo. Ovviamente si parla di stagione finita e diversi mesi fermo ai box, ma sulle tempistiche non ci sono ancora certezze. Molto, in tal senso, dipenderà dalla decisione (in arrivo nei prossimi giorni) sull'eventuale nuovo intervento chirurgico, fatto che allungherebbe ulteriormente il recupero.