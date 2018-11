Cagliari, Pavoletti: "Maran arma in più. Un piacere affrontare CR7"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato al Corriere della Sera in vista della sfida contro la Juventus: "Ci stiamo preparando per affrontare i bianconeri e io vorrei aggiungermi alla lista di chi ha segnato alla Juve di testa. Quest'anno al Cagliari ci sono le basi e i concetti giusti per avere fiducia e migliorare. La nostra arma vincente è Maran: la musica è cambiata con lui in panchina, ma non sappiamo dove possiamo arrivare. Affrontare Ronaldo? Sono sincero: fa effetto giocare contro un avversario che sceglievi alla play station per vincere. Sarà un'emozione e un piacere giocarci contro. E dargli battaglia. La Nazionale? Credo che sia un obiettivo realistico. Chi ha meritato finora è andato. Ma non so se Mancini stia pensando a un gioco più alla Sarri, senza un vero 9".