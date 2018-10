Cagliari, Pavoletti: "Nazionale sarebbe conseguenza di quel che faccio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al premio Ussi Sardegna, parla Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari. "Alla Nazionale ci spero, è un sogno per noi calciatori. La convocazione sarebbe la conseguenza di quanto sto facendo con il Cagliari, l'importante è segnare tanti gol. Ma non è un problema se non dovesse arrivare la chiamata di Mancini -riporta Sportmediaset.it-. Quando ero al Napoli in Champions a Madrid sono andato in tribuna e non ho potuto incontrare Cristiano Ronaldo, è stato un grande rammarico. Stavolta sarà un onore giocarci contro e vederlo da vicino". Un primo sogno sta per avversarsi, adesso bisogna coltivare l'altro".