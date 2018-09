Cagliari, Pavoletti: "Non accontentiamoci. Speravo in chiamata Mancini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha parlato a Sky Sport dell'avvio di stagione dei sardi: "Siamo felici, è un bel periodo. Dopo la sconfitta di Empoli volevamo una reazione mentale e mi sembra ci sia stata. Questa settimana rimetteremo la testa a posto e ci prepareremo bene al match col Milan. La mia stagione? Sono partito bene, ora serve continuare e non accontentarsi. Questa squadra merita di fare un campionato dignitoso, di salvarsi e di divertirsi. Poi se arriveranno i miei gol tanto meglio. La mancata convocazione in azzurro? Ci speravo, ma non sono deluso. Forse devo segnare ancora di più per convincere il ct. Io il re del colpo di testa? Mi sembra esagerato. E' una delle doti che ho scoperto di avere con gli anni. Spero di segnare tanto quest'anno. Tutto passa dalla salvezza dello scorso anno, nel momento difficile ci siamo compattati. Secondo me è quello il primo mattone della nuova stagione".