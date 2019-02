Cagliari, Pavoletti: "Peccato non aver segnato nel Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha commentato a Sky Sport la vittoria di oggi contro il Parma: “Serviva un pizzico di fortuna, oggi è andata bene. Per arrivare alla salvezza devi fare un tot di punti, altrimenti non muovi la classifica. Oggi siamo stati bravi, abbiamo giocato. Siamo stati cattivi, determinati, volevamo questa vittoria. Il segreto per saltare così in alto? È la voglia di fare gol che mi porta a raggiungere delle altezze che nemmeno io sì. Devi saper stare in aria e saltare nel momento giusto. Quando ho visto il cross mi brillavano gli occhi. Ognuno di noi ha le proprie caratteristiche, io per fortuna ho questo colpo di testa. Ho sempre segnato sia di testa che di piede, stasera la notizia è che ho fatto gol di piede. Ci mancano dei giocatori come Castro, Birsa, dobbiamo essere bravi a far quadrato tra di noi. Siamo sulla strada giusta per scacciare via questo brutto periodo, ora dobbiamo dare continuità a Genova senza cali di attenzione o presunzione. Noi terzultimo attacco della A? Se siamo lì e abbiamo fatto pochi gol vuol dire che abbiamo dei problemini che dobbiamo limare, gli infortuni non ci hanno aiutato. L’infortunio di Castro ci ha dato un brutto colpo, ma piano piano lo stiamo assimilando. Dobbiamo andare avanti, impegnarci a fare più gol e vincere le partite. Il Napoli? Sicuramente avrei potuto avere qualche opportunità in più, ma con quel Mertens era difficile trovare spazio. A Sarri poi non piaceva molto girare la rosa. Ho fatto sei mesi belli, ho imparato tanto, avrei voluto fare qualche gol anche lì ma ora sono contento di essere qui e di raggiungere la salvezza il prima possibile”.