Cagliari, Pavoletti: "Persi pezzi importanti ma ne stanno arrivando nuovi"

© foto di Federico Gaetano

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni ufficiali della società sarda: "Normalmente dopo che fai bene un anno, quello dopo è sempre più difficile. Ma ho una certa esperienza nel preparare le stagioni, e proverò ad eguagliare o superare il mio score. Partiamo da una base solida e il mio lavoro sarà più facile. Dal primo giorno che sono qui è sempre stata un'emozione unica. Sta a me ora dimostrare la gratitudine e portare in alto il Cagliari. Non ripartire sempre da zero è importante, certo, abbiamo perso pezzo importanti ma altri nuovi stanno arrivando: dobbiamo farli integrare subito e partire forte, perché dobbiamo salvarci prima quest'anno e divertirci di più. C'è un buon spirito, ormai siamo amici e non più solo compagni. Con più compattezza si vedranno anche i risultati".