Cagliari, Pavoletti: "Qui sono felice, voglio restare a lungo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle colonne del Corriere dello Sport troviamo una lunga intervista all'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti: "Sono davvero felice. Sono arrivato con gioia e grande voglia ma fisicamente non ero il vero Pavoletti. Ora finalmente va tutto per il meglio. Il mio futuro? Qui sto benissimo e posso dire ai tifosi che fino a quando loro o lo società non si stancheranno di me, io resterò molto volentieri. C'è un bel progetto e la piazza è calda come me. L'esperienza al Napoli? Volevo diventare protagonista in azzurro, poi sono diventato peggio di un gregario".