Cagliari, Pavoletti sicuro: "Siamo sulla strada giusta. Ora la Samp"

Una doppietta letale, per mandare al tappeto il Parma e consegnare al Cagliari 3 punti utili per la salvezza: Leonardo Pavoletti torna al gol nell’occasione più importante e tocca quota 9 nella classifica marcatori. “Sono un attaccante, il mio compito è segnare ma cerco di rendermi utile anche in altre zone del campo se necessario. Questa vittoria è una liberazione, l’abbiamo ottenuta contro una squadra che sa chiudersi e ripartire bene. Ce la siamo meritata con una prestazione di cuore, finalmente stasera possiamo festeggiare. La dedica? A mio figlio, Giorgino, che è venuto allo stadio a veder giocare il papà”.

“Siamo sulla strada giusta, al di là della vittoria sarebbe comunque stato un grande Cagliari. Abbiamo giocato dal primo all’ultimo minuto con carattere. Rispetto ad altre occasioni siamo stati bravi a cancellare subito l’episodio negativo del gol subito. Non ci siamo demoralizzati: nei momenti difficili si vedono gli uomini fuori e così è stato anche questa volta”.

“Su quella sponda di Ceppitelli mi sono gettato a corpo morto, volevo spingerla dentro, non importa come. Il secondo gol è soprattutto merito del cross di Barella: era una palla perfetta, quando l’ho visto passare mi si sono brillati gli occhi: l’ho impattata bene e ho trovato l’angolo”.

“Questa vittoria è stata importante ma adesso dobbiamo dare continuità. Guai ad accontentarci, ricordiamo bene quel che è accaduto l’anno scorso e poi le altre squadre si muovono. Domenica prossima ci attende una partita impegnativa, la Sampdoria è forte, però all’andata l’abbiamo messa in difficoltà. Abbiamo ritrovato la quadratura e stiamo recuperando uomini chiave. Dispiace che a Genova non ci sarà Joao Pedro, ci stavano trovando bene in avanti: vorrà dire che dovremo metterci ancora più di cuore per tornare a casa con un risultato positivo”.