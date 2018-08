Cagliari, Pavoletti: "Trasformiamo questo schiaffo in energia positiva"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha commentato così la sconfitta di ieri contro l'Empoli: "Non abbiamo giocato bene e in questo caso le occasioni non arrivano numerose. Però siamo andati vicini al gol in almeno tre circostanze, oltre ai miei due tentativi ricordo anche la punizione di Lykogiannis. L’Empoli, che pure ha meritato la vittoria e ha messo in campo un piglio diverso, ha vinto segnando due gol su tre tiri. Dobbiamo trasformare questo schiaffo in energia positiva per reagire subito. Abbiamo del potenziale, dobbiamo calarci nella realtà del campionato come hanno fatto i nostri avversari: andare a lottare su ogni pallone, dal primo all’ultimo minuto. Non è il caso comunque di fare drammi. Domenica ci aspetta subito l’occasione di rifarci contro il Sassuolo: è una squadra forte, che ha battuto l’Inter, ma noi alla Sardegna Arena possiamo giocarci le nostre carte. Da martedì lavoreremo per preparare al meglio l’impegno". Lo riporta il sito ufficiale del club rossoblù.