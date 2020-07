Cagliari, Pavoletti: "Vorrei giocare qualche minuto prima della fine della stagione"

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato a Videolina in vista dell'importante consulto di oggi che verrà effettuato in Austria per capire i tempi per il suo ritorno in campo: "Procede tutto nel migliore dei modi, mi sento molto bene. E' giusto non voler affrettare i tempi ma mi piacerebbe giocare qualche minuto prima della fine della stagione, anche per riniziare il prossimo anno con ancora maggiori motivazioni. Il mio unico obiettivo è quello di vedere il "vero Pavoletti" alla prima giornata del prossimo campionato".