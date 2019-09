© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Parma-Cagliari, Luca Pellegrini, calciatore della squadra rossoblu, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "Simeone è un grandissimo giocatore, dispiace per Pavoletti ma dobbiamo guardare chi siamo. Noi siamo il Cagliari, dobbiamo farci forza e andare in campo per vincere".