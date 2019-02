Cagliari, Pellegrini: "Faremo di tutto per tornare a conquistare punti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luca Pellegrini, esterno del Cagliari, è intervenuto prima del match contro la Sampdoria. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: "Non facciamo risultato da parecchio tempo in trasferta, oggi dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Faremo di tutto per tornare a conquistare punti".