Cagliari, Pellegrini: "Fuori casa ci manca ancora qualcosa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Pellegrini, giovane terzino del Cagliari, commenta così il ko subito sul campo del Bologna. Queste le sue parole raccolte dal sito ufficiale del Cagliari: “Abbiamo giocato una buona prima parte di gara, rispondendo bene agli attacchi del Bologna e rendendoci più pericolosi dei nostri avversari. Nella ripresa è cambiato qualcosa, il Bologna ha messo in campo il giusto piglio e la partita è andata come è andata. Sappiamo che attenzione e intensità non debbono mai calare. In settimana valuteremo col mister gli errori commessi, ma dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo: il percorso è quello giusto, i risultati, a parte oggi, ci stanno dando ragione”.

Sui punti che mancano in trasferta: "Sono arrivato da poco, non sono in possesso di tutti gli elementi per dare una motivazione alla differenza di rendimento tra le gare casalinghe e quelle esterne. Sicuramente i tifosi alla Sardegna Arena ci danno una grossa mano, rappresentano la nostra forza. Evidentemente fuori casa ci manca qualcosa, ne parleremo in settimana con l’allenatore e vediamo dove poter migliorare”.