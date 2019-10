Cagliari, Pellegrini: "I fischi dell'Olimpico mi hanno fatto male"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Pellegrini, terzino ex Roma ora di proprietà della Juventus e in prestito al Cagliari, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, parlando anche di quanto accaduto nella gara dell'Olimpico di domenica scorsa. Il classe '99, al momento della sua uscita dal campo, è stato fischiato dal pubblico romanista per aver perso tempo, queste le sue dichiarazioni: "Io innanzitutto ringrazio la Roma e i tifosi per quello che mi hanno dato da quando ho iniziato nel vivaio a quando sono stato lì. Quei fischi mi hanno fatto male. Purtroppo, le strade possono separarsi, la Roma ha fatto una scelta e io ho cercato quello che fosse il meglio per me. Così come mi è dispiaciuto leggere di una mia lite con Kolarov: non esiste, ho parlato anche con Alex dopo, in assoluta tranquillità. Mi spiace, io sono un ragazzo tranquillo".