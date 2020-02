Cagliari, per cullare l'obiettivo Europa servono i tre punti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tre pareggi consecutivi, compresa la beffa di sette giorni fa in casa contro il Parma, grazie alla spizzata di Cornelius in pieno recupero a vanificare il bel lavoro di Nainggolan e soci. Contro il Genoa, domani a Marassi, Rolando Maran chiede ai suoi uno sforzo in più rispetto alle ultime uscite: è vero che il suo Cagliari non perde da tre turni ma, al di là del punto strappato con merito all'Inter di Conte a San Siro, contro Brescia e Parma ha collezionato più rimpianti che altro. Tante piccole disattenzioni, che si sommano l'una all'altra, per creare errori decisivi. Così è arrivato il gol di Cornelius, così l'attacco rossoblù non ha saputo essere concreto e cinico come lo era, invece, nella prima parte di stagione. Non c'entra la cattiva sorte, ha detto Maran sabato nella conferenza stampa del post-partita, ma è un dato di fatto che quello che fino alla sfida contro la Lazio riusciva facile a Joao Pedro e soci, ora è diventato tremendamente complicato. Ossia vincere, specie le partite sporche: manca il killer instinct mostrato in tante situazioni, da Napoli a Bergamo, passando per le sfide interne contro Fiorentina e Sampdoria. Manca tanto, in queste settimane, quel Marko Rog capace di unire corsa, fatica e tecnica, ma soprattutto di strappi spesso decisivi nella costruzione di azioni da gol. Il croato proverà a rientrare contro il suo ex Napoli, come capitan Ceppitelli, ma la loro presenza per la sfida di domenica 16 febbraio è ancora in forte dubbio.

RITORNO AL 3-5-2? – Intanto c'è da pensare al Genoa, come ogni anno rivoluzionato nel mercato invernale, che occupa la terzultima posizione in classifica. Tre allenatori cambiati in poco più di sei mesi, i rossoblù di Preziosi ora sono nelle mani di Davide Nicola e l'ex bandiera genoana è ancora alla ricerca del suo primo successo stagionale. Reduci dai due pareggi contro Fiorentina e Atalanta, Perin e compagni faranno di tutto per regalare i tre punti al pubblico di casa: anche per questo Maran potrebbe puntare sul 3-5-2 visto a Milano, schema speculare a quello usato dai genovesi, tamponando l'assenza del regista Cigarini (out per squalifica) riportando Nainggolan nella linea di centrocampo, con Oliva a far da frangiflutti e Nandez a consumare l'erbetta sulla fascia destra. È una delle opzioni più accreditate, anche se il tecnico trentino potrebbe anche optare per la conferma del più consolidato albero di Natale, con il grande ex Simeone di punta, pronto a dare un'altra delusione ai suoi vecchi sostenitori. E, soprattutto, riprendere la marcia verso l'obiettivo Europa League che resta ancora a portata di mano, nonostante il ritorno in corsa delle varie inseguitrici.