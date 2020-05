Cagliari, per professor Cigarini si va verso il rinnovo

vedi letture

Uno dei nodi in questa fase di pre-ripartenza in Serie A è certamente quello relativo ai contratti in scadenza e ai prestiti: due situazioni simili ma diverse tra loro, la cui (non) gestione rischia di creare ulteriori spaccature tra istituzioni calcistiche e club. Lo ha detto nelle ultime ore anche Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari: "Secondo me su questo argomenti siamo stati troppo leggeri. Se si giocherà – ha detto il dirigente rossoblù ai microfoni di Sky Sport 24 – si sforeranno i contratti e ci deve essere una norma che tuteli tutti. Non ci sarà? Il prestito deve durare fino alla fine del campionato. Questa è una problematica che va affrontata. Le scadenze sono invece un discorso a parte". E proprio su questo tema il Cagliari ha i soliti 4 nodi da affrontare: Rafael, Cacciatore, Klavan e Cigarini. Situazioni diverse: il portiere brasiliano non ha ancora deciso se rinnovare o appendere i guanti al chiodo, anche se qualche giorno fa il suo agente Joao Santos ha detto ai nostri microfoni che, in caso di mancato accordo con i rossoblù, "secondo me una squadra in Italia la troviamo". Più difficile la conferma dei due difensori, sia per il fattore età (34 anni il terzino, 35 l'estone), sia per la fragilità fisica che per motivi economici, specie nel caso dell'ex Liverpool, che percepisce uno stipendio di circa un milione di euro.

Diverso sembrerebbe al momento attuale il discorso su Cigarini: il Professore, al terzo anno in Sardegna, sarebbe vicino al secondo rinnovo annuale in altrettante stagioni, nonostante qualche voce di una sua possibile partenza (Monza) trapelata nelle scorse settimane. Il Ciga è centrale nel progetto tattico di Zenga, che ancora non ha potuto vederlo all'opera in una partita ufficiale, ma che difficilmente si vorrà privare della sua esperienza in mezzo al campo. Dietro di lui, intanto, crescono Oliva e il baby Ladinetti, capitano della Primavera e aggregato alla Prima squadra in queste settimane di allenamenti post lockdown. In attesa di capire qualcosa di più sul futuro prossimo, una certezza in casa Cagliari potrebbe essere il rinnovo di Cigarini: quale migliore occasione per spazzare ogni dubbio sulle regole da attuare in questa fase di transizione?