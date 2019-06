Cagliari, per il dopo Barella occhi su Brugman del Pescara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con Nicolò Barella che pare sempre più vicino all'addio il Cagliari si è già mosso per trovare un nuovo centrocampista per la linea mediana di Rolando Maran. Il nome nuovo, secondo quanto riportato da PescaraSport24, è quello di Gaston Brugman. Per l'uruguaiano la valutazione è di 2,5 milioni di euro: una cifra che il club isolano punta a coprire parzialmente con una contropartita tecnica gradita al Delfino.