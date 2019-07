© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarebbe dovuto entrare nell'operazione per portare all'Inter Nicolò Barella, ma l'idea è alla fine evaporata. Adesso, però, il Cagliari sta tornando a considerare il nome di Eder per il proprio attacco. Il club rossoblù, secondo Sky Sport, riflette sul giocatore in forza al Jiangsu Suning per averlo almeno per una stagione.