Cagliari, per l'Europa serve uno sforzo sul mercato in entrata

Come migliorare una squadra che, rispetto all'anno scorso, ha messo insieme 12 punti in più e che ha chiuso il 2019 al sesto posto in classifica, in attesa delle ultime due giornate del girone d'andata? Gli auguri ai tifosi del Cagliari da parte del patron Tommaso Giulini non lasciano dubbi: "Auguri di buon #Natale, popolo rossoblù. Preparatevi a un 2020 speciale per tutti noi". Un messaggio che fa sognare i tanti sostenitori rossoblù, che si avvicinano all'anno del Centenario con tante aspettative, specie in chiave europea. La sensazione dell'eccezionalità della stagione è palpabile in tutto l'ambiente, tanto da far pensare a possibili nuovi investimenti da parte del club. Il prossimo rientro di Cragno e Pavoletti riconsegnerà a Rolando Maran due titolari tra i pali e in attacco, ma in difesa e a centrocampo è facile aspettarsi qualche movimento. Nel reparto arretrato l'assenza prolungata di capitan Ceppitelli, alle prese con una fastidiosa fascite plantare, ha privato il tecnico trentino della possibilità di scegliere per la coppia centrale, costringendo Pisacane e Klavan a fare gli straordinari, stante la poca fiducia – eufemismo – nel polacco Walukiewicz, classe 2000. Prima di intervenire, però, il diesse Carli aspetterà di capire meglio le condizioni del capitano, che Maran spera di recuperare già per la prossima gara contro Juventus, al rientro dalla sosta natalizia.

ROMA CROCEVIA DEL MERCATO? – Uno dei nomi che è stato accostato al Cagliari con maggiore insistenza nelle ultime settimane è quello di Alessandro Florenzi, anche se il romanista è reduce da alcune buone prestazioni in maglia giallorossa e potrebbe anche restare nella Capitale. Ma in casa Roma c'è un altro pallino di Giulini, quel Diego Perotti che andrebbe a innalzare decisamente il tasso tecnico della squadra di Maran, oltre a offrire diverse opzioni tattiche al tecnico. L'argentino, però, proprio come Florenzi è rientrato ultimamente nelle rotazioni di Fonseca e non sarebbe un'operazione affatto semplice. Più facile arrivare al giovane talento Alessio Riccardi, classe 2001, stella della Primavera giallorossa: autore di una tripletta nell'ultimo match proprio contro i rossoblù di Max Canzi, il numero 10 romano potrebbe accettare la destinazione Cagliari per iniziare a farsi le ossa nella massima serie, visto il grande interesse nei suoi confronti della dirigenza sarda.