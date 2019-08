Cagliari, per la difesa si pensa a Goldaniga del Sassuolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cagliari cerca un rinforzo in difesa. Come riportato da Sky Sport, l'ultima idea porta a Edoardo Goldaniga del Sassuolo: il centrale neroverde, prima al Palermo e nell'ultimo anno in prestito al Frosinone, è finito nel mirino dei rossoblu che hanno avviato i primi contatti.