Cagliari, per Luvumbo spunta la concorrenza dello Sporting Braga

Non è ancora fatta per Zito Luvumbo al Cagliari. Come riportato da Sky Sport, infatti, sull’attaccante angolano si è inserito nelle ultime ore anche lo Sporting Braga, che ha contattato il Primero de Agosto e sta cercando di beffare in volata i sardi.