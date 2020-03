Cagliari, per riscattare Nainggolan dall'Inter servono 20 milioni. Il nodo è anche l'ingaggio

Radja Nainggolan al Cagliari ha fatto bene, ma per la permanenza in rossoblù bisognerà prima passare dall'Inter com'è ovvio che sia. La trattativa si preannuncia complicata perché, dopo il prestito gratuito della scorsa estate, adesso la società nerazzurra vorrebbe monetizzare e per lasciare il centrocampista belga in Sardegna chiede 20 milioni di euro come minimo. Tra l'altro, anche l'ingaggio da 4 milioni di euro rende tutto più difficile per il presidente Giulini, chiamato a uno sforzo importante. A riportarlo è il Corriere dello Sport.