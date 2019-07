Cagliari, per Vicario il Venezia vuole solo soldi. Domani nuovo vertice

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it il Venezia per cedere Guglielmo Vicario al Cagliari, con cui il giocatore ha già un accordo per i prossimi 5 anni, vuole solo soldi contanti. Il club sardo in queste settimane ha offerto diverse contropartite tecniche al club lagunare che però le ha rifiutate chiedendo solo del cash. Domani è in programma un nuovo incontro fra le parti che potrebbe produrre la tanto attesa fumata bianca.