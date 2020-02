Cagliari, Pereiro: "Ho voglia d'iniziare. Idoli? Recoba, Sosa e Francescoli"

Dai canali ufficiali del Cagliari arrivano altre dichiarazioni di Gaston Pereiro, ultimo acquisto del club del presidente Giulini: "Sono molto contento, è un passo davvero importante della mia carriera. Mi hanno accolto tutti molto bene: tifosi, compagni e staff. Ho tanta voglia d'iniziare. Spero di ambientarmi presto in gruppo, con i compagni e lo staff e che mi possano conoscere presto. Voglio dare il meglio di me in campo e aiutare la squadra. Le mie caratteristiche? Mi piace giocare a tutto campo, tenere il controllo della palla e giocarla con i compagni. e quando possibile creare situazioni offensive palla al piede.

La colonia sudamericana? Per fortuna trovo compagni uruguaiani, argentini e brasiliani: sicuramente passeremo molto tempo insieme e questo mi aiuterà ad adattarmi più facilmente. Spero una volta in campo di poter giocare come facevo in Olanda e in Uruguay. Spero non mi serva molto tempo per adattarmi, mi farò trovare pronto dal mister per giocare

Il calcio italiano? Mi è sempre piaciuto, da piccolo il mio preferito era Recoba ma anche Rube Sosa e prima ancora Francescoli. Anche ora ho dei giocatori che ammiro come Quintero del River".