Cagliari, piace Kouame per l'attacco. Ma al momento è solo un'idea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche il Cagliari si iscrive alla corsa per Christian Kouame, attaccante classe '97, molto ambito da mezza Serie A (Bologna e Atalanta su tutte). Un interesse non concreto, anche perché il club sardo ha speso molto in questa finestra di mercato e il Genoa è una bottega cara, ma da non sottovalutare con il possibile arrivo di un altro rinforzo offensivo in casa ligure che potrebbe spingere l'ex Cittadella verso l'addio. Sul giocatore inoltre va registrato l'interesse anche del Borussia Dortmund in Germania. Lo riferisce Sky Sport.