© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Roma: "Siamo contenti perché siamo riusciti ad arrivare alla salvezza, anche se manca la matematica. Noi vogliamo arrivare più in alto possibile".

Ti ha sorpreso la scelta di Pastore? È un grandissimo giocatore, ma come lui altri elementi della rosa della Roma. Indipendentemente da chi gioca cercheremo di fare una buona prestazione e cercheremo di portare a casa punti".

Come si prepara una partita con Dzeko come avversario? "Mi preparo come al solito, non sottovalutando nulla. Cercheremo di fermarlo insieme".